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Умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после тяжелой болезни

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На 54-м году жизни умерла российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили родные звезды в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали они.

Семья поблагодарила поклонников звезды, желавших ей добра и здоровья.

«Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — добавили близкие.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.

В конце декабря Анна Заворотнюк назвала состояние своей матери стабильным, но подчеркнула, что не может сказать, «что все хорошо».

Ранее умер актер из «Кин-дза-дза» Валерий Фролов.

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