19-летняя актриса попала в реанимацию после падения с балкона

Молодая актриса Мэми Лейврок попала в реанимацию после падения с балкона в больнице. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на мать 19-летней девушки Николь Комптон.

По словам Комптон, Лейврок госпитализировали из-за неназванных проблем со здоровьем, угрожавших ее жизни, 11 мая.

В больнице не смогли точно назвать причину плохого самочувствия актрисы, но отметили, что ей становилось лучше. 26 мая девушку вывели из палаты интенсивной терапии на балкон, и она упала с пятого этажа.

«Она получила угрожающие жизни травмы, перенесла множество серьезных операций и сейчас подключена к системе жизнеобеспечения. Мы в отчаянии и шоке», — рассказала мать на странице, где собирает средства для реабилитации дочери.

Лейврок в 2014 году получила роль студентки-медсестры в сериале «Когда зовет сердце», за эту роль она получила несколько теленаград. Также девушка сыграла в фильмах «Дитя тьмы» и «Значит, война» с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Томом Харди.

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