Умер актер из «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут знатоки»

Российский актер Валерий Фролов, известный по ролям в «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других фильмах, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Сокурсники по ГИТИСу подтвердили сообщение, уточняет aif.ru.

Смерть наступила 7 мая, ее причина не называется.

Валерий Фролов играл в театре с первого класса, в 1972 году окончил ГИТИС, работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. Островского, Театре-студии «Драматург».

Сыграл в фильме «Любовь Яровая», в нескольких эпизодах сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» в роли следователя Серегина, в картинах «Кин-дза-дза», «Букет фиалок» и других. Всего в фильмографии Фролова более 20 фильмов и сериалов.

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