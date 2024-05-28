Андрей Малахов вспомнил, как Агалакова семь лет ждала предложения от итальянца

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил, как журналистка Жанна Агалакова семь лет ждала предложения руки и сердца от мужа из Италии Джорджио Савоны. Об этом пишет «СтарХит».

«Я просто помню, как мы учились с Жанной Агалаковой. И она семь лет ждала, когда итальянец сделает ей предложение. И так поступают многие итальянцы. Потому что ему надо будет отдать практически все, если в итоге они разведутся», — пояснил Малахов.

Жанна Агалакова официально зарегистрировала брак в 2001 году, а спустя год у них с Савоной родилась дочь Алиса. В середине 2000-х журналистка обратилась к руководству с просьбой сделать ее специальным корреспондентом в Париже, так как во Франции работал ее супруг. Спустя некоторое время Савона выучился на оператора и стал снимать репортажи супруги.

В 2022 году Агалакова с супругом уволились с Первого канала из-за своей гражданской позиции. После этого журналистка пожаловалась, что в одночасье осталась без работы. Спустя некоторое время журналистка призналась, что хотела бы вернуться в Россию.

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