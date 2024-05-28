Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрей Малахов вспомнил, как Агалакова семь лет ждала предложения от итальянца

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что Жанна Агалакова ждала предложения семь лет

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил, как журналистка Жанна Агалакова семь лет ждала предложения руки и сердца от мужа из Италии Джорджио Савоны. Об этом пишет «СтарХит».

«Я просто помню, как мы учились с Жанной Агалаковой. И она семь лет ждала, когда итальянец сделает ей предложение. И так поступают многие итальянцы. Потому что ему надо будет отдать практически все, если в итоге они разведутся», — пояснил Малахов.

Жанна Агалакова официально зарегистрировала брак в 2001 году, а спустя год у них с Савоной родилась дочь Алиса. В середине 2000-х журналистка обратилась к руководству с просьбой сделать ее специальным корреспондентом в Париже, так как во Франции работал ее супруг. Спустя некоторое время Савона выучился на оператора и стал снимать репортажи супруги.

В 2022 году Агалакова с супругом уволились с Первого канала из-за своей гражданской позиции. После этого журналистка пожаловалась, что в одночасье осталась без работы. Спустя некоторое время журналистка призналась, что хотела бы вернуться в Россию.

Ранее Мизулина передала привет Mellstroy после объявления в розыск: «Я же обещала».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами