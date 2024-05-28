Акиньшина и Высоцкая сыграют в подростковой драме Надежды Михалковой

В Москве начались съемки фильма «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной и Юлией Высоцкой в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сюжет фильма рассказывает о непростом подростке Максе из обеспеченной семьи. Его мать — влиятельная женщина, которая уже распланировала все будущее своего ребенка на годы вперед. Во время вечеринки в ночном клубе Макс оказывается втянут в неприятную ситуацию, из-за которой его мать может потерять место в Госдуме.

Теперь ей предстоит решить, что важнее — работа или сын. Режиссером проекта выступила Надежда Михалкова, к актерскому составу также присоединились Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие артисты.

«Картина «Огненный мальчик» — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — отметила Михалкова.

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