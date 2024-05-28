Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акиньшина и Высоцкая сыграют в подростковой драме Надежды Михалковой

Начались съемки драмы «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной и Юлией Высоцкой

close
100%
Premier

В Москве начались съемки фильма «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной и Юлией Высоцкой в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сюжет фильма рассказывает о непростом подростке Максе из обеспеченной семьи. Его мать — влиятельная женщина, которая уже распланировала все будущее своего ребенка на годы вперед. Во время вечеринки в ночном клубе Макс оказывается втянут в неприятную ситуацию, из-за которой его мать может потерять место в Госдуме.

Теперь ей предстоит решить, что важнее — работа или сын. Режиссером проекта выступила Надежда Михалкова, к актерскому составу также присоединились Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие артисты.

«Картина «Огненный мальчик» — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — отметила Михалкова.

Ранее стала известна дата выхода «Денискиных рассказов» с Лизой Моряк и Яниной Студилиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами