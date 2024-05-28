Маша Малиновская боится, что у сына эмоциональная травма

Блогерша Маша Малиновская призналась, что отец ее сына Мамихан Мальсагов не принимает участие в воспитании Мирона, поэтому телеведущая боится за ментальное здоровье наследника. Об этом звезда рассказала в шоу «Свидание с прицепом» с Дмитрием Шепелевым.

«С отцом Мирона я рассталась, когда была еще беременной. И больше мы друг друга никогда не видели, даже не пытались контактировать», — заявила знаменитость.

Она подчеркнула, что сын не знаком с отцом и даже никогда не видел родителя. Малиновская переживает, что у Мирона может быть «какая-то эмоциональная травма» из-за этого.

Знаменитость долгое время скрывала личность отца ребенка. Позже Малиновская призналась, что родила первенца от «криминального авторитета», а в 2020 году назвала имя мужчины, им оказался бизнесмен Мамихан Мальсагов. По словам блогера, экс-возлюбленный отказался от сына еще до его рождения, он не платит алименты и не звонит Мирону.

Блогер говорила, что не мечтала растить сына в одиночку, но не собирается жаловаться на судьбу. Звезда пытается наладить личную жизнь, однако не готова впускать в жизнь ребенка ненадежного человека.

Ранее отец актера Марка Эйдельштейна признался, что сын не жалуется на заработок.