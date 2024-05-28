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Савичева о Фадееве: «Навсегда запомню»

Певица Юлия Савичева вспомнила, что впервые вышла на сцену с Фадеевым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Савичева вспомнила, что дебютировала на сцене в четырехлетнем возрасте. Ее слова передает «Пятый канал».

«На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда», — рассказала исполнительница.

По словам звезды, именно этот концерт послужил началом ее карьеры. Савичева осознала свою любовь к пению. При этом, добавила певица, сейчас она хотела бы попробовать активнее развиваться в актерской карьере. Звезда рассказала, что недавно сыграла в фильме-мюзикле «Первая любовь», и ей понравилось.

В сентябре 2023 года Савичева вспомнила, как разорвала трудовой контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Звезда заявила, что чувствовала внутри себя «шок, обиду и несправедливость».

Исполнительница напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. При этом она уточнила, что спустя некоторое время Фадеев все-таки разрешил ей петь свои песни, а также поблагодарил Савичеву за то, что «не была тварью».

Ранее группа «Би-2» отменила выступление в Казахстане.

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