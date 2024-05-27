Блогеров в шубах оштрафовали за разбрасывание сувенирных долларов на Патриарших

Четверых российских блогеров оштрафовали за разбрасывание сувенирных долларов на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всем четверым суд выписал штрафы по 20 тысяч рублей за организацию массового пребывания граждан в общественном месте.

Как рассказали в суде, 26 мая на Малой Бронной четверо блогеров расстелили красную ковровую дорожку на пешеходном переходе, надели шубы и стали разбрасывать ненастоящие стодолларовые купюры. Движение по дороге было перекрыто, и местные жители вызвали полицию.

Накануне на фронтмена группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова завели дела об экстремизме и призывах к сепаратизму.

Административные материалы против Ванюкова поступили в Хамовнический суд Москвы. Ему вменяют статьи 20.3.1 и 20.3.2 КоАП.

Ранее Ирина Дубцова перенесла концерт в Липецке.