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Надежда Кадышева рассказала о просьбах поклонников подарить им свои наряды

Певица Надежда Кадышева призналась, что ее просят подарить концертные наряды

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Певица Надежда Кадышева в интервью PROZvezd призналась, что фанаты часто просят подарить им концертные наряды артистки.

«Например, недавно написала мне женщина: «Ох, Надюшенька, какие у вас чудесные все костюмы. Вышлите мне, пожалуйста, в мой поселок хоть один! И еще бусы в придачу!» А украшения у меня и правда прекрасные, авторские», — похвасталась Кадышева.

Муж артистки Александр Костюк выразил мнение, что со временем Кадышева откроет собственный бренд одежды. Он согласился со словами Николая Баскова о том, что певица одевается лучше всех на российской эстраде. По словам исполнительницы, с возрастом многие люди начинают активнее «бухтеть». Кадышева старается поддерживать себя в хорошей форме с помощью спорта и обдуманного питания.

19 мая Кадышева открыла выставку своих сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Мероприятие, на котором певица лично представила коллекцию из девяти костюмов, прошло 18 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Куратором выставки стал сын артистки Григорий Кадышев.

Ранее Аллегрова раскритиковала участников «Суперстара» за исполнение ее песен.

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