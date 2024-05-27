«Карьера спилась»: поэт Маленко объяснил поведение Шевчука

Поэт, общественный деятель Влад Маленко объяснил поведение уехавшего из России рок-музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его цитирует aif.ru.

По мнению Маленко, Шевчук и певица Алла Пугачева «жили в одной России, а народ в другой».

«Что такое патриотизм? Это когда ты пьешь, например, и уже без врачей понимаешь, что если ты не остановишься, то тебе конец. Патриотизм — это лекарство от расщепления, от вырождения», — размышляет Маленко.

Поэт предположил, что Шевчук — это музыкант, карьера которого не справилась с нагрузкой и «спилась», потому что его творчество потеряло патриотизм.

«Шевчук правильно говорит, что Россия – бабушка, торгующая пирожками на вокзале. Это тоже Россия, но не только это. И солдат, которому приказывают идти воевать, и Родина, которая в беде», — отметил Маленко.

Кроме того, продолжил Маленко, что в рассуждениях людей, признанных в России иноагентами, в последнее время появился «какой-то жалостливый тон», и они начинают «догадываться об истине».

Накануне Шевчук отметил 67-летие.

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