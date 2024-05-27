Начались съемки второго сезона мелодрамы «Жить жизнь»

В России начались съемки второго сезона драматического сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«От просмотра первого сезона я получил огромное удовольствие: тема невероятно актуальна, а Люба Аксенова, Юра Чурсин и Даша Мороз — прекрасный ансамбль рассказчиков серьезных и красивых историй. Абьюз, как физический, так и ментальный, эмоциональный, к сожалению, очень укоренился в нашей жизни», — заявил режиссер Михаил Вайнберг.

В новом сезоне телепроекта главная героиня Аня (Любовь Аксенова) приходит к выводу, что ей манипулируют. Искать ответы она намерена в закрытом клубе, где юношей обучают особенным техникам пикапа. К тому же жизнь знакомит ее с IT-специалисткой Софией, которая очень похожа на протагонистку в молодости. Анне предстоит разобраться, действительно ли она испытывает чувства к Матвею (Роман Васильев) или же речь идет скорее о болезненной привязанности. Второй сезон выйдет эксклюзивно на START в 2024 году.

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