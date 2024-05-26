Дава и Бузова выясняют отношения на шоу «Сокровища императора»

Блогер Дава на шоу «Сокровища императора» признался, что хочет поговорить со своей бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой тет-а-тет.

«Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, мне нечего тебе сказать? Конечно, я хочу поговорить», — заявил мужчина.

Об этом блогер заговорил после возмущений касательно их расставания от самой певицы. Бузова заявила, что ждала от экс-избранника извинений после расставания.

В начале мая Дава публично исповедался перед Ольгой Бузовой в рамках того же шоу. Блогер пожаловался на продолжительную депрессию после разрыва и отметил, что ему не нравилось все, что он делал своими руками. Бузова при этом ответила экс-избраннику, что у нее тоже началась депрессия от того, что Дава «создал своими руками». Некоторые очевидцы отметили зародившуюся искру чувств между звездами.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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