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Моргенштерн остался без национальности

Рэпер Моргенштерн не указал национальность в новых документах

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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок официального документа, в котором не указана его национальность.

Исполнитель не уточнил, страницу какого документа он сделал. Однако на ней изображен герб Великобритании. Вместо национальности в документе указаны XXX.

В начале апреля Моргенштерн признавался в Telegram-канале, что планирует направить гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы жителям Орска. Он добавил, что созданный после теракта в «Крокус Сити Холле» фонд растет и помогает людям, пострадавшим при трагедиях.

26 марта на Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора. Нарушения связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале. По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. По словам музыканта, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей. Артист признавался, что после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение». В мае того министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими.

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