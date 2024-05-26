Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создатель «Аноры» о выходе фильма в России: «Надеюсь, что он выйдет»

Режиссер Бейкер заявил, что хотел бы показать фильм «Анора» с Борисовым в России

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Режиссер Шон Бейкер, чей фильм «Анора» с российскими актерами стал победителем Каннского фестиваля, прокомментировал возможность выхода картины в России. Его слова передает РЕН ТВ.

«Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране», — заявил постановщик.

Он назвал российский звезд, с которыми сотрудничал над проектом, «потрясающими актерами». Режиссер также понадеялся, что «Анору» покажут в России и подчеркнул, что «искусство должно объединять людей».

Накануне фильм «Анора» Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха), а артистка Дарья Екамасова исполнила роль супруги предпринимателя из России.

Ранее актриса Дарья Екамасова порадовалась победе «Аноры» в Каннах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами