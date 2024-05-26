Создатель «Аноры» о выходе фильма в России: «Надеюсь, что он выйдет»

Режиссер Шон Бейкер, чей фильм «Анора» с российскими актерами стал победителем Каннского фестиваля, прокомментировал возможность выхода картины в России. Его слова передает РЕН ТВ.

«Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране», — заявил постановщик.

Он назвал российский звезд, с которыми сотрудничал над проектом, «потрясающими актерами». Режиссер также понадеялся, что «Анору» покажут в России и подчеркнул, что «искусство должно объединять людей».

Накануне фильм «Анора» Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха), а артистка Дарья Екамасова исполнила роль супруги предпринимателя из России.

Ранее актриса Дарья Екамасова порадовалась победе «Аноры» в Каннах.