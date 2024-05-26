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Лоза о планах Валиевой стать певицей: «Вопрос к самооценке»

Певец Лоза посоветовал запевшей фигуристке Валиевой брать пример с Клавы Коки

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Максим Богодвид/РИА Новости

Певец Юрий Лоза считает, что фигуристка Камила Валиева может стать популярной певицей, если найдет грамотного продюсера. Слова композитора передает издание «Спорт-Экспресс».

«Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее», — заявил исполнитель.

Он уверил, что «если Клава Кока поет», то и спортсменка сможет. По словам Лозы, здесь вопрос только в самооценке начинающей артистки.

«Я как профессиональный звукорежиссер, композитор и аранжировщик могу вам сказать, что сейчас есть куча программ, которые могут подправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите», — подчеркнул музыкант.

Лоза подчеркнул, что сейчас поющим может быть любой человек. Он убежден, что та же Клава Кока или Ольга Бузова «живьем не издали ни одного звука».

17 февраля стало известно, что российская фигуристка Камила Алиева записала совместную песню с Mia Boyka. Планировалось, что трек в стиле «современной детской считалочки» выйдет 26 апреля. Однако затем спортсменка призналась, что выход композиции решили отложить. Она заявила, что занялась профессионально вокалом, чтобы «все это было по-настоящему хорошо».

Ранее композитор Максим Дунаевский призвал искать позитив ради долголетия.

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