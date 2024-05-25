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Ники Минаж задержали в Амстердаме с наркотиками

Рэперша Ники Минаж задержана в голландском аэропорту Схипхол из-за наркотиков

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl, ссылаясь на представителя военной полиции.

«Рэперша и певица Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол. <…> Говорят, что певица взяла с собой легкие наркотики», — пишут журналисты.

Источник сообщил, что артистку допрашивают. Официально в полиции не подтверждают личность задержанной, говорят лишь о 41-летней женщине из Америки.

Сама певица также рассказала о задержании в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также опубликовала видео. Она отрицает свою вину, а также сопротивлялась при аресте. Отмечается, что Минаж задержали спустя несколько часов после выступления в Амстердаме.

До этого Билли Айлиш и Ники Минаж призвали защитить музыку от искусственного интеллекта.

Ранее житель штата Пенсильвания во время садовых работ нашел у себя на участке мешок наркотиков.

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