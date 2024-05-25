«Я там был счастлив»: экс-участник «Аквариума» об инсульте в зоне СВО

Бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин в беседе с «Российской газетой» рассказал о пережитом в зоне СВО инсульте.

«Это в госпитале сказали, что инсульт, я же не понимаю, отчего он мог случится, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл любимую музыку», — подчеркнул Решетин.

Артист подчеркнул, что после госпиталя ему не разрешили отправиться обратно в горячие точки, а отправили домой. По словам Решетина, возвращение далось ему тяжело, учитывая восстановление после инсульта. После визита в боевые зоны скрипач заметил, что в тылу люди кажутся ему слабыми и ненастоящими, а проблемы — выдуманными.

«Важно сказать себе, что это люди, которых можно любить, которым можно доверять, это, наконец, люди, за которых мы сражаемся», — резюмировал Решетин.

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