«Садизм и разврат»: сибирские активисты потребовали отменить концерт Элджея

Общественники из движения «Русская община» потребовали отменить концерт рэпера Элджея, который должен пройти в Новосибирске в парке «Арена» в рамках «Черника феста». Об этом пишет издание VN.ru со ссылкой на представителя сибирских активистов.

«Мы обращаем внимание СК РФ и министерства культуры РФ на тот факт, что практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков», — заявили общественники.

По мнению представителей «Русской общины», тексты песен Элджея содержат пропаганду «алкоголя, наркотиков, садизма и разврата».

«Кроме того, они растормаживают сферу половых влечений и изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям», — говорят общественники.

При этом концерт, напоминают они, имеет возрастное ограничение 6+ — на него могут попасть дети.

Общественники подали обращения в прокуратуру Новосибирской области, в мэрию Новосибирска и в министерство культуры, однако ответы их не удовлетворили. Теперь они намерены обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием проверки мероприятия.

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