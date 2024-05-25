Лена Летучая похвасталась активной сексуальной жизнью после 8 лет брака

Телеведущая и блогер Лена Летучая в разговоре с PROZvezd заверила, что после 8 лет брака с мужем все еще не жалуется на сексуальную жизнь.

«Главное, чтобы партнер вас возбуждал. Мне кажется, это самое главное. У меня с мужем в этом плане все замечательно. По моим глазам разве не видно, что все хорошо? Глаза блестят!» — подчеркнула Летучая.

Во время недавнего путешествия артистка получила травму ноги, Летучую прооперировали в Москве, так как она доверяет российским врачам. Медики порекомендовали телеведущей на время отказаться от каблуков, поэтому ближайший месяц она вынуждена ходить в обуви на плоской подошве. Артистка отметила, что на восстановление ей дали полгода.

«Меня супруг всегда носит на руках всегда: вне зависимости от того, болит у меня нога или нет. У нас все хорошо – полное доверие и взаимопонимание», — резюмировала Летучая.

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