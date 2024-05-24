Спектакль Бутмана и Хабенского покажут на Московском джазовом фестивале

Джазмен Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр совместно с актером Константином Хабенским представят обновленную версию музыкальной сказки по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Об этом оргкомитет фестиваля сообщил «Газете.Ru».

Спектакль представят 16 июня в концертном зале «Зарядье» на закрытии третьего международного Московского джазового фестиваля. Сказка прозвучит в авторских джазовых аранжировках Кристины Крит. Пользователям социальной сети «Одноклассники» в группе фестиваля будут доступны эксклюзивные факты о будущем спектакле, видео с репетиций, истории о том, как Прокофьев связан с джазом и многое другое.

По словам Бутмана, Прокофьев во многом повлиял на дальнейшее развитие джаза, не будучи джазменом, поскольку многие музыканты вдохновляются его музыкой.

«В качестве чтеца мы не случайно выбрали Константина Хабенского: он прекрасный актер, очень тонко чувствует музыку, и к тому же уже хорошо знаком с этой музыкальной сказкой. Мы уже активно репетируем новую программу. Очень важно отнестись к этой работе бережно: сохранить почерк Прокофьева, но при этом привнести что-то свое, джазовое», — говорит саксофонист.

С 11 по 15 июня подписчикам группы фестиваля в ОК будут доступны эксклюзивные прямые трансляции Образовательной программы, организованной совместно с Российским Обществом «Знание», а также выступления хедлайнеров фестиваля, среди которых Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.

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