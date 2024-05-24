Хлебникова пожаловалась на своих двойников: «В город еду не я»

Певица Марина Хлебникова призналась, что в профессиональной жизни бывали случаи, когда за нее без спросу выступали двойники. Этим исполнительница поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Слава богу, я иногда успевала предупредить радиостанции, чтобы они сообщили моим зрителям, что в город еду не я», — заявила звезда.

Таким образом Хлебникова ответила на вопрос подписчика, как она отреагирует, если встретится в реальной жизни со своим двойником. Исполнительница пояснила, что никогда не встречалась с подобными людьми.

«Наверное, [увидев двойника, я] сначала бы остолбенела и подумала: «Как же так, а вдруг это близнец?» — пошутила артистка.

Недавно знакомый из окружения Хлебниковой рассказал, что певица не может полностью восстановиться после полученных во время пожара травм. Он заявил, что исполнительница «ходит с трудом».

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2022-го Хлебникову выписали из больницы.

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