Гостям павильона «Роснефти» на ВДНХ рассказали о проектах компании по поддержке культуры

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошел День искусства, во время которого гостям выставки «Россия» рассказали о том, как компания поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей России. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

В павильоне «Роснефти» прошла панельная дискуссия «Русская икона: фундамент формирования национальной идентичности в изобразительном искусстве». В ней приняли участие ведущие эксперты по русской иконе — директор музея Русской иконы Николай Задорожный и заместитель директора Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Сергей Богатырев, а также известные коллекционеры.

Эксперты обсудили значение древнерусского искусства в формировании национального самосознания и рассказали об интересе к иконописи в современном обществе.

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России, с которым «Роснефть» сотрудничает уже почти два десятилетия, представил проект «Нам нужен Дягилев».

Этот фестиваль культурного поиска объединил в себе культурные, выставочные, художественные и образовательные события на различных российских и зарубежных площадках.

Также для гостей павильона организовали виртуальную экскурсию по Государственному Эрмитажу, где при поддержке компании открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков.

Приглашения на эту выставку были разыграны во время викторин о культуре.

Гостям рассказали, что «Роснефть» на протяжении нескольких лет помогает в организации выставок в Эрмитаже. Ранее при участии компании там прошли выставки «Линия Рафаэля» и «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи». Кроме того, в музее работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

В кинозале павильона показали фильм о возрождении одной из обителей Северо-Запада Руси Коневского Рождество-Богородничного монастыря. В 2021 году «Роснефть» завершила работы по реконструкции и реставрации обители. Монастырь был восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей с привлечением высококлассных специалистов, художников и реставраторов. «Роснефть» обеспечила монастырь современной энергетической, телекоммуникационной, хозяйственно-бытовой и транспортной инфраструктурой.