Бритни Спирс снялась голой на пляже

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, где предстала обнаженной.

На видео Спирс лежит голая на пляже. На исполнительнице надеты только темные очки и золотое ожерелье.

«Привет моей заднице!» — подписала публикацию артистка.

Издание DailyMail утверждает, что изначально в публикации Спирс заявила о желании увеличить ягодицы с помощью инъекций. По данным издания, певица хотела, чтобы ее задняя часть тела была плотнее. Однако позже, как отмечает DailyMail, артистка изменила подпись к видео.

В мае издание TMZ сообщило, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.

Ранее Бритни Спирс снялась в полностью прозрачном платье.