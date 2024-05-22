Елена Воробей рассказала о детских переживаниях из-за внешности: «Одним словом — пацанка»

Пародистка Елена Воробей в беседе с порталом PROZvezd рассказала о детских переживаниях из-за «пацанской» внешности.

«В детстве я была недовольна собой. Понимала, что и ростом не вышла, и внешность не модельная. Да и повадки, увлечения у меня были мальчуковые. Одним словом — пацанка. Но годы общения с творческими людьми внесли некий порядок в мою головушку», — пояснила Воробей.

По словам артистки, с годами она научилась признавать себя, а также иначе воспринимать понятие «красоты». Теперь Воробей не боится менять представление людей о красивой женской внешности, а также «ломать стандарты», удивляя фанатов новыми решениями. Тем не менее с возрастом Воробей стала чаще наведываться к косметологам, старается уделять время на занятия спортом и на уход за собой.

«Я все чаще заглядываю к косметологам, слежу за состоянием качества кожи, время от времени прохожу «чекапы», в свободные от работы часы читаю, посещаю театры и стараюсь не забывать про спорт», — резюмировала пародистка.

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