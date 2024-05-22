Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Елена Воробей рассказала о детских переживаниях из-за внешности: «Одним словом — пацанка»

Пародистка Воробей призналась, что в детстве была недовольна своей внешностью

close
100%
Анатолий Медведь/РИА Новости

Пародистка Елена Воробей в беседе с порталом PROZvezd рассказала о детских переживаниях из-за «пацанской» внешности.

«В детстве я была недовольна собой. Понимала, что и ростом не вышла, и внешность не модельная. Да и повадки, увлечения у меня были мальчуковые. Одним словом — пацанка. Но годы общения с творческими людьми внесли некий порядок в мою головушку», — пояснила Воробей.

По словам артистки, с годами она научилась признавать себя, а также иначе воспринимать понятие «красоты». Теперь Воробей не боится менять представление людей о красивой женской внешности, а также «ломать стандарты», удивляя фанатов новыми решениями. Тем не менее с возрастом Воробей стала чаще наведываться к косметологам, старается уделять время на занятия спортом и на уход за собой.

«Я все чаще заглядываю к косметологам, слежу за состоянием качества кожи, время от времени прохожу «чекапы», в свободные от работы часы читаю, посещаю театры и стараюсь не забывать про спорт», — резюмировала пародистка.

Ранее Валерия рассказала, контролирует ли диету Пригожина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами