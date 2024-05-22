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Кинокритик оценил игру Полины Гагариной в новом сериале «Красные линии»

Кинокритик Григорьев: Гагарина смотрится в кино как профессиональная актриса

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Кинокритик Роман Григорьев в беседе с порталом «Страсти» похвалил игру Полины Гагариной в сериале «Красные линии».

«Мне кажется, что Полина Гагарина хорошо играет. Не понимаю претензий. Может быть, это ее телевизионная карьера мотивирует зрительниц ее хейтить. Но она абсолютно нормально смотрится на экране. Я даже не ожидал ее увидеть в качестве полновесной актрисы», — отметил Григорьев.

При этом он отметил, что претензии к качеству актуальны скорее к самому сериалу, чем конкретно к игре Гагариной. Григорьев признался, что счел бы звезду профессиональной актрисой, если бы не знал о ее музыкальной карьере. Кинокритик заверил, что посмотрел бы другие работы Гагариной в кино.

На прошлой неделе Полина Гагарина сказала в интервью блогерше Надежде Стрелец, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей. По ее мнению, Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. Гагарина уверена, что «было круче», если бы артистка работала в сфере стендап.

Ранее Богдан Титомир спрятался от Бузовой на телешоу.

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