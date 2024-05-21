Стали известны хедлайнеры фестиваля «Таврида.АРТ»

Объявлены хедлайнеры фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 26 по 28 июля в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В 2024 году центральной темой фестиваля стало культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.

Так, хедлайнерами станут группы «Три дня дождя», OTYKEN, The Hatters, Меджикул, 5УТРА, NLO. Также на фестивале выступят Оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, MIRAVI, ОМ, NЮ, Mary Gu, Akmal', Женя Трофимов х Комната культуры и ST.

Кроме того, во время проведения «Таврида.АРТ» актер Стас Ярушин вместе со своей командой снимет три выпуска музыкального подкаста «МузLoft».

Отмечается, что гостей фестиваля ждут выступления хедлайнеров и резидентов арт-кластера «Таврида», а также яркие сборные концерты. Также музыкальное шоу-признание «Народный артист» представит творчество великого русского советского композитора Александры Пахмутовой в исполнении современных певцов и артистов.

Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» стал самым масштабным культурно-просветительским событием России, посвященным молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. Отмечается, что генеральным информационным партнером «Таврида.АРТ» стал медиахолдинг Rambler&Co.