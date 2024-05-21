Актриса Ксения Трейстер рассказала о работе над сериалом «Плевако»

Актриса Ксения Трейстер, сыгравшая Забаву в картине «Летучий корабль», призналась, что сыграла «небольшую, но интересную роль» в сериале «Плевако» Анны Матисон. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

По ее словам, это первая женщина-режиссер, с которой ей удалось поработать в одном проекте.

«Она спокойная, последовательная, волевая, всегда знает, чего хочет. Там в главной роли — Сергей Витальевич Безруков. У нас были с ним совместные сцены, я следила, как он работает, и просто засматривалась. Он настолько точен в мелочах! Более того, он очень чуткий и внимательный человек, который создает удивительно легкую и позитивную атмосферу на площадке», — поделилась Трейстер.

В апреле «Газете.Ru» представили тизер-постер исторического детективного сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. На постере Безруков, объятый искрами, примерил адвокатский сюртук — в сериале он сыграл легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако.

По сюжету Плевако пытается сохранить репутацию и карьеру, борясь с королевой воровского мира Сонькой Золотой Ручкой, недоброжелателями и чувством к замужней женщине. В каждой из серий будет рассказываться об одном деле, основанном на реальном случае из практики Плевако.

Ранее сообщалось, что Безрукова расстроило состояние исторических мест Троицка.