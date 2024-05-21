Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актриса Ксения Трейстер рассказала о работе над сериалом «Плевако»

Актриса Трейстер призналась, что восхищалась Безруковым на съемках «Плевако»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Ксения Трейстер, сыгравшая Забаву в картине «Летучий корабль», призналась, что сыграла «небольшую, но интересную роль» в сериале «Плевако» Анны Матисон. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

По ее словам, это первая женщина-режиссер, с которой ей удалось поработать в одном проекте.

«Она спокойная, последовательная, волевая, всегда знает, чего хочет. Там в главной роли — Сергей Витальевич Безруков. У нас были с ним совместные сцены, я следила, как он работает, и просто засматривалась. Он настолько точен в мелочах! Более того, он очень чуткий и внимательный человек, который создает удивительно легкую и позитивную атмосферу на площадке», — поделилась Трейстер.

В апреле «Газете.Ru» представили тизер-постер исторического детективного сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. На постере Безруков, объятый искрами, примерил адвокатский сюртук — в сериале он сыграл легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако.

По сюжету Плевако пытается сохранить репутацию и карьеру, борясь с королевой воровского мира Сонькой Золотой Ручкой, недоброжелателями и чувством к замужней женщине. В каждой из серий будет рассказываться об одном деле, основанном на реальном случае из практики Плевако.

Ранее сообщалось, что Безрукова расстроило состояние исторических мест Троицка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами