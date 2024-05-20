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«Закопала Ведищеву»: актриса рассказала, чьей карьере не смогла помешать Пугачева

Актриса Борзова заявила, что Пугачева не смогла помешать карьере Долиной

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Илья Питалев/РИА Новости

Лауреатка Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова рассказала, чьей карьере не смогла помешать народная артистка СССР Алла Пугачева. Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам Борзовой, Пугачева благодаря связям «отодвинула» певиц, которые пели не хуже нее — среди них она назвала Аиду Ведищеву. Однако, отмечает Борзова, Пугачева не смогла помешать карьере Долиной.

«Не только Ведищеву Пугачева «закопала», были и другие разные певицы. Ну Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», — говорит актриса.

Певица Лайма Вайкуле добилась успеха, по мнению Борзовой, потому что умела «дружить» с Пугачевой.

«У меня брезгливость появляется по отношению к тем, кто «дружит» исключительно с нужными людьми. Я из-за этого из театра ушла, где надо было лизать пятки начальству», — делится она.

Накануне музыкант и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр назвал Аллу Пугачеву одной из самых противоречивых артисток, которые уехали из России на фоне СВО.

Ранее родные Бритни Спирс заявили о ее проблемах с наркотиками.

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