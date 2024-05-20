Влад Кадони сообщил, вернется ли в «Битву экстрасенсов»

Телеведущий Влад Кадони признался в шоу «Алена, Блин! Посидим», что не будет больше участвовать в шоу «Битва экстрасенсов».

Кадони объяснил, что перестал публично выставлять свою часть жизни, связанную с мистицизмом.

«Это уже сейчас будет третий раз, а я уже эзотерику убрал за кадр. Ритуальная часть, оккультная часть — она у меня за кадром. Я сейчас работаю как парапсихолог и таро-консультант», — поделился телеведущий.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1-го по 7-й сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8-го сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.

Влад Кадони участвовал в «Битве экстрасенсов» два раза. Он был героем шестого и 11-го сезона. В 11-м экстрасенс занял третье место. В 2009-м он пришел на проект «Дом-2», где впоследствии стал ведущим. В 2023-м он покинул программу. Телеведущий также принимал участие в шоу «Бородина против Бузовой», «Наследники и самозванцы», «Кадони шоу».

Ранее Кадони обвинил Бузову в предательстве.