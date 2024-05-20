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Экс-солистка «Комбинации» о пластике: «Говорят, что я с перекошенным лицом»

Певица Алена Апина призналась, что прибегла к пластике от нехорошей жизни

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Апина заявила, что прибегла к пластической хирургии от нехорошей жизни, и пояснила, что «дико себе не нравится». Об этом экс-солистка «Комбинации» рассказала на программе «Ты не поверишь!».

«Часто говорят, что я плохо выгляжу, что я с перекошенным лицом. Я какая-то особенно раненая», — также вспомнила слова хейтеров исполнительница.

Она призналась, что ее тело начало меняться в лучшую сторону. Звезда заявила, что сделала лазерное омоложение и подтянула подбородок. Процедуры обошлись ей в 250 тыс. рублей. Певице также провели абдоминопластику, сформировав тонкую талию, а собранный жир закачали в ягодицы.

Апина подчеркнула, что еще и самостоятельно следит за своим внешним видом — придерживается правильного питания, а также иногда сидит на диетах.

В ноябре 2023 года Апина снялась без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла блогерша и рассказала, как ее хейтят в соцсетях. По словам 59-летней звезды, ей было неприятно это выслушивать, но она не собирается переживать из-за мнения неизвестных. Апина заявила, что довольна своей внешностью, и посоветовала людям найти более интересные занятия, чем обсуждать ее морщины.

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