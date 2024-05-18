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Победитель «Аватара» назвал разницу между «Голосом» и «Фабрикой звезд»

Певец Бородин: у шоу «Голос» нет задачи сделать из артистов суперзвезд

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arsenyborodin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Победитель телепроекта «Аватар» Арсений Бородин назвал разницу между шоу «Голос» и «Фабрика звезд», в которых также участвовал. Его цитирует kp.ru.

Бородин был финалистом шестого сезона «Фабрики звезд», которая, отмечает Бородин, дала эстраде множество звезд. В шоу «Голос», отмечает он, все по-другому.

«У шоу «Голос» не стоит задача сделать из артистов, которые в него приходят, суперзвезд. А у «Фабрики звезд» стояла именно такая задача, и она была исполнена», — сказал он.

По словам Бородина, в «Голосе» не отправляют участников в туры, а участники шестого сезона «Фабрики звезд» с гастролями проехали всю Россию, а потом и страны СНГ.

«Мы сразу закрепили популярность и получили мощнейший гастрольный опыт. Звездами становятся с помощью большого труда, опыта и промо — чем и стала «Фабрика звезд». Шоу «Голос» продает рекламу здесь и сейчас, в прайм-тайм, они зарабатывают деньги», — сказал он.

Участникам «Голоса», если они хотят популярности, Бородин порекомендовал еще до съемок в шоу обзавестись программой и репертуаром и самостоятельно вкладываться в свое продвижение.

Накануне певица и участница «Новой фабрики звезд» Нонна Еганян возмутилась из-за сравнения от Сергея Жукова с другой конкурсанткой.

Ранее Наталья Подольская вспомнила, как Слава подарила ей концертный наряд на «Фабрике звезд».

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