Победитель «Аватара» назвал разницу между «Голосом» и «Фабрикой звезд»

Победитель телепроекта «Аватар» Арсений Бородин назвал разницу между шоу «Голос» и «Фабрика звезд», в которых также участвовал. Его цитирует kp.ru.

Бородин был финалистом шестого сезона «Фабрики звезд», которая, отмечает Бородин, дала эстраде множество звезд. В шоу «Голос», отмечает он, все по-другому.

«У шоу «Голос» не стоит задача сделать из артистов, которые в него приходят, суперзвезд. А у «Фабрики звезд» стояла именно такая задача, и она была исполнена», — сказал он.

По словам Бородина, в «Голосе» не отправляют участников в туры, а участники шестого сезона «Фабрики звезд» с гастролями проехали всю Россию, а потом и страны СНГ.

«Мы сразу закрепили популярность и получили мощнейший гастрольный опыт. Звездами становятся с помощью большого труда, опыта и промо — чем и стала «Фабрика звезд». Шоу «Голос» продает рекламу здесь и сейчас, в прайм-тайм, они зарабатывают деньги», — сказал он.

Участникам «Голоса», если они хотят популярности, Бородин порекомендовал еще до съемок в шоу обзавестись программой и репертуаром и самостоятельно вкладываться в свое продвижение.

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