Дизайнер Игорь Гуляев о стиле Димы Билана: «мне нравится его подача себя»

Российский дизайнер Игорь Гуляев признался, что восхищается стилем певца Димы Билана. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

«Мне нравится его подача себя», — сказал он.

По его словам, певец стал «эталоном правильности» для него и других людей, которые обладают чувством стиля, с первого своего выступления. При этом дизайнер, отвечая на вопрос о современной моде, уточнил, что ему нравятся представители старшего поколения, которые умеют держать планку, а также бунтующая молодежь.

«Я, конечно же, воспринимаю и взрослую подачу — мне нравятся люди со вкусом, со стилем, умеющие себя вести достойно независимо от лет, умеющие быть в любом возрасте «фирменными», красивыми, вкусными, держа планку свою. В то же время я люблю и хулиганщину», — пояснил Гуляев.

В мае 2023 года Игорь Гуляев разместил в своей социальной сети новый снимок Аллы Пугачевой. Артистка предстала в мини-юбке и высоких сапогах. Подписчики отреагировали на пост телеведущего словами «Стильная, любимая и родная Алла Борисовна», «Наша королева», «Вот это фото», «Она настоящая!», «Всегда роскошна».

Ранее Дима Билан рассказал об отношениях, которые довели его до депрессивного состояния.