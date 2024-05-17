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Музыкальный критик оценил дуэты Ларисы Долиной с рэперами ST и Вахтангом

Критик Легостаев заявил, что Лариса Долина внимательно следит за трендами

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Илья Питалев/РИА Новости

Музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с NEWS.ru заявил, что Лариса Долина внимательно следит за современными трендами.

«Сейчас все любят объединять усилия, чтобы песни услышали как можно больше людей. Лариса Долина в последние годы очень внимательно следит за трендами и старается им следовать. Полагаю, что этот процесс ее очень увлекает», — высказался Легостаев.

Он считает, что артистка специально подобрала жанр и исполнителей, чтобы ее коллеги — рэперы Вахтанг и ST — тоже смогли реализоваться в треке. При этом Легостаев напомнил, что неожиданные коллаборации между артистами уже давно не кажутся чем-то удивительным.

В конце марта Лариса Долина в интервью Наталье Подольской заявила, что согласна обучать блогера Валю Карнавал пению после их публичного конфликта. По словам артистки, она встретилась с блогером спустя полгода после конфликта на «Музыкалити», и Долина отметила изменения в положительную сторону. В частности, уточнила певица, Карнавал стала больше улыбаться, а также выразила желание обучаться пению.

Ранее Зоя Бербер поехала на съемки экстремального шоу через неделю после родов.

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