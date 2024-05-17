Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве показали новый спектакль режиссера Дмитрия Бикбаева

В Москве состоялась премьера спектакля «Я люблю тебя, папа»

close
100%
Пресс-служба «Арт-платформы»

В Новом Манеже в Москве прошла премьера спектакля режиссера Дмитрия Бикбаева «Я люблю тебя, папа» по автобиографической повести Вячеслава Бавидова «Случайность… Случайность?», сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

Перед началом спектакля режиссер и руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев рассказал о важности поддержки частных театров в Москве.

По его словам, ключевая тема спектакля – связь между поколениями.

«Я надеюсь, что нам удалось передать ощущения и чувства, что мы не расстаемся со своими близкими, даже если между нами встает смерть», — отметил он.

Премьеру спектакля посетили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и другие.

Спектакль «Я люблю тебя, папа» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами