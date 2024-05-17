В Москве показали новый спектакль режиссера Дмитрия Бикбаева

В Новом Манеже в Москве прошла премьера спектакля режиссера Дмитрия Бикбаева «Я люблю тебя, папа» по автобиографической повести Вячеслава Бавидова «Случайность… Случайность?», сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

Перед началом спектакля режиссер и руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев рассказал о важности поддержки частных театров в Москве.

По его словам, ключевая тема спектакля – связь между поколениями.

«Я надеюсь, что нам удалось передать ощущения и чувства, что мы не расстаемся со своими близкими, даже если между нами встает смерть», — отметил он.

Премьеру спектакля посетили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и другие.

Спектакль «Я люблю тебя, папа» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.