Анна Уколова рассказала, почему согласилась сниматься в комедии «Дядя Леша»

Актриса Анна Уколова призналась, что согласилась сниматься в комедийном сериале KION «Дядя Леша», потому что ее «покорил» режиссер картины Дмитрий Невзоров. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, на ее решение также повлияло участие в проекте актера Тимофея Трибунцева, который исполнил одну из главных ролей.

«Когда сказали, что Трибунцев играет главную роль, все вопросы моего участия сразу отпали. Мы уже не первый раз играем вместе, до этого был «Домашний арест». Трибунцев — это всегда знак качества проекта, он бренд, талант. Сразу поняла, что на площадке в такой компании мне будет по-настоящему хорошо», — отметила актриса.

Уколова уточнила, что она «кайфовала» во время работы над сериалом. По ее мнению, картина получилась «душевной».

Сюжет «Дяди Леши» повествует о дворнике Леше, который убирает на территории детского дома, а по ночам грабит дома зажиточных граждан. Полученные таким образом деньги мужчина тратит на благоустройство детдома, однако внезапно его ловят с поличным трое воспитанников интерната. Они просят героя Трибунцева взять их в свою команду, он соглашается, и теперь им предстоит запутать следствие, вернуть доверие любимой женщины дяди Леши и решить еще массу насущных проблем.

В главных ролях — Тимофей Трибунцев, Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова и другие актеры. Режиссерское кресло займет Дмитрий Невзоров.

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