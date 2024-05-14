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Суд рассмотрел иск экс-гитариста «Арии» к Первому каналу из-за песни на «Голосе»

В Москве частично удовлетворены исковые требования гитариста «Арии» Терентьева к Первому каналу

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Ария/VK

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел исковые требования экс-гитариста группы «Ария» Сергея Терентьева к Первому каналу. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Терентьев подал на телеканал в суд за исполнение песни его «Потерянный рай» в шоу «Голос. дети»

С учетом дополнительного решения по гражданскому делу по иску Терентьева к АО «Первый канал» о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, взыскании компенсации морального вреда исковые требования Терентьева к АО «Первый канал» были удовлетворены частично, уточнили в пресс-службе судов.

Решение в законную силу не вступило, по делу подана апелляционная жалоба.

Накануне дочь экс-худрука театра «Ленком» Марка Захарова актриса Александра Захарова не смогла оспорить в суде договоры о передаче авторских прав на его спектакли.

Ранее суд в Париже вынес решение по делу против режиссера Романа Полански о клевете.

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