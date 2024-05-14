«Афиша» объявила вторую волну артистов — участников своего фестиваля «Пикник»

Организаторы музыкального фестиваля «Пикник «Афиши», который возвращается после пятилетнего перерыва, объявили вторую волну артистов. Среди исполнителей — музыканты Дельфин, Найк Борзов, новосибирская инди-рок-группа «Буерак» и другие, сообщили в PR-службе проекта.

Фестиваль «Афиши» состоится 3 и 4 августа в Москве и 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге. На трех тематических сценах выступят легенды фестиваля прошлых лет и молодые артисты.

3 августа на одной из площадок «Пикника» в Москве появится группа Pompeya, выступавшая на фестивале в 2010 и 2012 годах и новосибирский коллектив «Буерак», основанный в 2014 году. Друг «Афиши» Антон Беляев придет на фестиваль с авторским проектом LAB. Его суть — показать новое звучание известных композиций. 4 августа на этой сцене выступит Найк Борзов. Группа Therr Maitz станет хедлайнером события.

На второй сцене в Москве 3 августа выступят Козульски, Черный Коп, Пипи, Яблонски и другие, а 4 августа — резидент Gazgolder'a — The OM.

Среди молодых имен, которые появятся на сцене в эти дни — саратовцы Beautiful Boys, фрешмены из Кыргызстана «Второй Ка», артистка Mirèle и другие.

В Санкт-Петербурге к Therr Maitz, Pompeya, «Второму Ка», Eighteen и «Копам» 10 августа присоединятся Дельфин, уральская хип-хоп группа TGK и инди-новички 3333.

11 августа в Питере выступят Mirèle, DJ Stonik1917, The OM, музыкант Антоха МС и другие.

Ранее в первой волне были анонсированы Feduk, Boulevard Depo, Хаски и другие.

Предыдущий фестиваль «Афиши» прошел в Москве в 2019 году. В разные годы на сцену «Пикника» выходили Blur, Suede, The Chemical Brothers, Kasabian, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, «Ленинград», «Мумий Тролль» и другие.