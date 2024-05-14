Стало известно, почему Vacio уехал из России и не хочет возвращаться

Подруга рэпера Vacio (Николай Васильев) Яна в разговоре с Telegram-каналом Baza заявила, что артист уехал из России из-за давления.

По словам девушки, рэпер уехал из РФ на майских праздниках и возвращаться в страну не планирует. Яна отметила, что Vacio решился на переезд из-за давления и ощущения несвободы. Вместе с этим адвокат артиста в беседе с журналистами подчеркнул, что ничего не знает об отъезде рэпера из России.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

В январе Васильева признали годным к военной службе, а 13 мая рэпер получил повестку в военкомат. После этого артист покинул страну.

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