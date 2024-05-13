Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ассоциация кинотеатров: «Сто лет тому вперед» не оправдал ожиданий от проката

Глава АВК Воронков: «Сто лет тому вперед» недособрал больше миллиарда рублей

close
100%
Кинокомпания «Водород»

Предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В целом кинотеатры разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников, заявил он беседе с НСН.

«Сто лет тому вперед» изначально позиционировался как фильм-миллиардник. <…> По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. На этом фоне понятно, что мы ожидали намного больших сборов», — отметил Воронков.

От двойных длинных майских выходных кинотеатры ожидали больших сборов – примерно в 1,5-2 выше, чем оказалось по итогу, добавил глава АВК. При этом он отметил успех фильма «Летучий корабль», вышедшего в прокат в марте и показавшего «нормальные» сборы за это время.

Дальнейших сборов от экранизации фантастической детской повести Кира Булычева не ожидают, так как в ближайшее время его вытеснит картина «Министерство неджентльменских дел», считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, этот фильм доберется до российских кинотеатров, «преодолевая кучу препятствий и страданий».

Напомним, на минувшей неделе «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в прокате, с 9 по 12 мая картина собрала 235 млн рублей, доведя общий бокс-офис почти до 1,2 млрд рублей.

Кинотеатры ранее рассказали об итогах второй недели без пиратских фильмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами