Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вопрос сохранения наследия»: Никас Сафронов изменил завещание

Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов рассказал, как изменил свое завещание. Как 68-летний Сафронов распорядится наследством, он сообщил в передаче «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.

По словам художника, он не оставит без поддержки детей, однако самое ценное оставит государству, чтобы оно не было растрачено.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — привел примеры он.

Сафронов уточнил, что ценности разделит между семьей и государством почти пополам.

«Это вопрос сохранения наследия», — заявил он.

Накануне Сафронов рассказал, как поддерживает здоровье и молодость.

«Я пью теплую воду на голодный желудок по утрам – настаиваю всю ночь с медом в серебряном стакане. Потом приседаю в день раз 35–40. Когда принимаю душ, сам себе массирую поясницу. Это упражнение не дает позвоночнику болеть. Также нужно молиться – это обязательно», — заверил Сафронов.

Ранее рэпера Пашу Техника избили неизвестные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами