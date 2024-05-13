«Вопрос сохранения наследия»: Никас Сафронов изменил завещание

Художник Никас Сафронов рассказал, как изменил свое завещание. Как 68-летний Сафронов распорядится наследством, он сообщил в передаче «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.

По словам художника, он не оставит без поддержки детей, однако самое ценное оставит государству, чтобы оно не было растрачено.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — привел примеры он.

Сафронов уточнил, что ценности разделит между семьей и государством почти пополам.

«Это вопрос сохранения наследия», — заявил он.

Накануне Сафронов рассказал, как поддерживает здоровье и молодость.

«Я пью теплую воду на голодный желудок по утрам – настаиваю всю ночь с медом в серебряном стакане. Потом приседаю в день раз 35–40. Когда принимаю душ, сам себе массирую поясницу. Это упражнение не дает позвоночнику болеть. Также нужно молиться – это обязательно», — заверил Сафронов.

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