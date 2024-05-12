Продюсер озвучил неожиданную причину победы Севиль на «Маске»

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что за победу Севиль на шоу «Маска» могли «забашлять».

«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», — пояснил Дворцов.

Промоутер также посоветовал шоураннерам «Маски» обратить внимание на более «аппетитных» звезд. По мнению Дворцова, шоу может поднять свои рейтинги, если продюсеры будут звать в передачу более возрастных, но популярных музыкантов.

В последнем выпуске «Маски» костюмы сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота.

Ранее Люся Чеботина почти проспорила Киркорову шоппинг из-за участия в «Маске».