В Санкт-Петербурге Михайловский театр отменил спектакли из-за затопления на сцене. Об этом пресс-служба учреждения культуры сообщила в Telegram-канале.

В канале опубликовали видео, на котором видны результаты протечки.

«Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли «Баядерка» в 13:00 и 18:00 отменены», — уточнили в театре.

Возврат средств за билеты на карты покупателей произведут автоматически. Театр принес извинения за доставленные зрителям неудобства.

Накануне Пермский театр оперы и балета анонсировал первый в России балет «Лебединое озеро», где партию черных лебедей будут исполнять мужчины.

«Мужские тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьезной опасности, драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась. На фоне мужчин-лебедей белые лебеди выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными», — говорит хореограф Алексей Мирошниченко.

Ранее Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой «Ла-Ла Ленда».