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Данко считает, что Галкин все решает за Пугачеву

Певец Данко заявил, что Максим Галкин поработил Пугачеву своей молодостью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) заявил, что лично знаком с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и считает, что комик оказывает влияние на Аллу Пугачеву. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Поработил ее, потому что молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция», — заявил исполнитель.

Он предположил, что критика России Галкиным может быть связана с тем, что позиция знаменитости основана на деньгах. Пугачеву Данко назвал уже старым человеком.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах.

В том же году артист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. В сентябре 2022-го певица просила внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

В апреле Галкин попытался снять с себя статус иноагента. Он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра.

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