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Режиссер «Метода» раскрыл, каким будет третий сезон сериала

Режиссер Быков признался, что третий сезон «Метода» будет псевдодокументальным

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Пресс-служба Кинопоиска

Третий сезон сериала «Метод» будет псевдодокументальным и современным. Об этом в интервью kp.ru рассказал его режиссер Юрий Быков.

«Основная задача сейчас, учитывая первый и второй сезоны, — максимально приземлить третий сезон, сделать его современным, псевдодокументальным, потому что в основе своей «Метод» — это страшная сказка, комикс», — отметил он.

Режиссер также отметил, что на данный момент занимается съемками сериалов, как и другие его коллеги. По его словам, у него пока «не созрел замысел авторского кино», поэтому оно не входит в его планы.

«Возможно, перейду в какую-то отношенческую плоскость, что-то вроде «Осеннего марафона», — заключил Быков.

До этого Юрий Быков признался, что потребительски относился к женщинам. Он снялся в фильме «Чайка» Полины Лазаревой, где сыграл персонажа, который участвует в любовном треугольнике. Режиссер уточнил, что герой напомнил ему себя. Быков также отметил, что ему было интересно посмотреть на себя в образе этого героя во время просмотра фильма.

Ранее была названа дата телевизионной премьеры «Постучись в мою дверь в Москве».

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