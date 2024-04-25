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С Харви Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании

Продюсера Харви Вайнштейна ждет новый суд по обвинениям в изнасиловании

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Brendan McDermid/Reuters

С голливудского продюсера Харви Вайнштейна в Апелляционном суде Нью-Йорка сняли обвинение в изнасиловании, вынесенное в 2020 году. Об этом сообщает Variety.

Суд пришел к выводу, что во время рассмотрения дела Вайнштейна судья допустил предвзятость, позволив обвинительницам давать показания, не относящиеся к делу и говорящие только о «дурном характере» продюсера. Теперь Вайнштейна ждет новый суд.

Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его также признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

По делу 2020 года Вайнштейна обвинили в сексуальном насилии над ассистенткой Мириам Хейли в 2006 году и актрисой Джессикой Манн в 2013 году. 70-летнего Харви Вайнштейна признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы. Обвинения против него выдвигали десятки актрис.

Накануне звезда фильма «Тельма и Луиза», актриса Сьюзан Сарандон призналась, что недовольна последствиями дела Харви Вайнштейна для Голливуда.

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