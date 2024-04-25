«С кровью продираемся к себе»: певица Кормухина о России

Певица Ольга Кормухина рассказала об отношении к настоящему времени. Ее цитирует aif.ru.

«Да, это время требует собранности. Но для меня это прекрасное время», — сказала заслуженная артистка России.

По словам Кормухиной, похожий период она переживала сама.

«А сейчас мы переживаем это всей страной — мы с кровью продираемся сами к себе. Мы слишком долго находились в спячке, жили представлениями о себе, но не истинным своим значением, состоянием и самое главное — не истинными своими целями, которые должны быть у человека, общества, страны», — рассуждает певица.

Накануне Кормухина объяснила, почему не считает лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова музыкантом. По словам Кормухиной, она не представляет себе образованного и интеллектуального человека на концерте Шнурова.

Ранее биографию Паоло Пазолини выпустили в России с огромными цензурными плашками.