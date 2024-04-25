Биографию Паоло Пазолини выпустили в России с огромными цензурными плашками

Издательство АСТ отцензурировало биографию итальянского режиссера Паоло Пазолини («Сало, или 120 дней Содома», «Декамерон»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Давыдов.

Он опубликовал фото разворота книги Роберто Карнеро, выпущенной накануне издательством АСТ. Большую часть текста на развороте, в котором должно рассказываться о личной жизни кинематографиста, закрыли огромными цензурными плашками.

Издательство говорится, что текст книги был сокращен в связи с действующим законодательством — вероятно, речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола в России.

Telegram-канал «Осторожно, новости» подсчитал, что под цензуру попала примерно пятая часть книги.

Накануне АСТ остановило продажу «Наследия» Владимира Сорокина, «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, «Дома на краю света» Майкла Каннингема, «Песни Ахилла» Мадлен Миллер, «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. «Эксмо» отозвало книгу «Настоящая жизнь» Брендона Тейлора.

Ранее Джигурда объяснил трагедию с Леной Миро пророчеством Ванги.