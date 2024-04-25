Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биографию Паоло Пазолини выпустили в России с огромными цензурными плашками

Издательство АСТ отцензурировало биографию режиссера Пазолини

close
100%
Ivan Davydov/Telegram

Издательство АСТ отцензурировало биографию итальянского режиссера Паоло Пазолини («Сало, или 120 дней Содома», «Декамерон»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Давыдов.

Он опубликовал фото разворота книги Роберто Карнеро, выпущенной накануне издательством АСТ. Большую часть текста на развороте, в котором должно рассказываться о личной жизни кинематографиста, закрыли огромными цензурными плашками.

Издательство говорится, что текст книги был сокращен в связи с действующим законодательством — вероятно, речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола в России.

Telegram-канал «Осторожно, новости» подсчитал, что под цензуру попала примерно пятая часть книги.

Накануне АСТ остановило продажу «Наследия» Владимира Сорокина, «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, «Дома на краю света» Майкла Каннингема, «Песни Ахилла» Мадлен Миллер, «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. «Эксмо» отозвало книгу «Настоящая жизнь» Брендона Тейлора.

Ранее Джигурда объяснил трагедию с Леной Миро пророчеством Ванги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами