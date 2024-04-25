Сбер открыл виртуальную выставку утраченных в годы Великой Отечественной войны картин

Сбер открыл в Волгограде выставку картин «Возрожденная коллекция», созданных нейросетью Kandinsky, сообщили в пресс-службе компании. Искусственный интеллект показал, как выглядели девять полотен известных художников из Сталинградской картинной галереи, исчезнувших во время Великой Отечественной войны.

Нейросеть проанализировала сотни работ художников, сопоставила их с сохранившимися фотографиями полотен, а затем создала образы утраченных картин, учитывая при этом авторский стиль, манеру и технику мастеров.

В проекте принимали участие специалисты Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

Отсканировав QR-код, посетители выставки могут в дополненной реальности увидеть облики таких полотен, как «Старик» Абрама Архипова, «Портрет Званцевой» Ильи Репина, «Похищение Европы» Дессарта, «Казак гребец» Василия Сурикова и другие.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал Волгоградскую область одним из лидеров цифровой трансформации. Он подчеркнул, что регион активно внедряет технологии искусственного интеллекта во многие сферы, и культура — не исключение.

Ведяхин напомнил, что Сталинградская картинная галерея была настоящим культурным центром города. Когда пришла война, здание галереи оказалось в самом сердце бомбардировок.

«Коллекцию пытались спасти, однако вывезти картины из пылающего Сталинграда так и не удалось, об их судьбе доподлинно ничего не известно до сих пор. В архивах сохранились только черно-белые фотографии части коллекции, которые проанализировал искусственный интеллект, помог воссоздать утраченное наследие», — добавил топ-менеджер компании.

Первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев отметил, что выставка является очередным социально ориентированным проектом Сбера, направленным на сохранение культурного наследия региона и всей страны.

Директор музея Варвара Озерина считает, что проект «Возрожденная коллекция» создал новые формы взаимодействия с аудиторией и помог укрепить позиции как одной из ключевых региональных коммуникационных площадок.

Выставка продлится в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова до 23 июня. Посмотреть работы можно в 3D-галерее на сайте проекта.