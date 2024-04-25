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Стало известно о личных и психологических проблемах Евгения Кунгурова

Художник Мирошник рассказал о кризисе среднего возраста у Евгения Кунгурова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художник и близкий товарищ Евгения Кунгурова Константин Мирошник рассказал PROZvezd о личных проблемах ушедшего певца.

«У Жени начинался кризис среднего возраста. В это время поддержка близких особенно важна. Кроме этого, пошла неразбериха в личной жизни, которую он сильно переживал. Любовь — это прекрасно, а неразделенная любовь – страшное дело, она погубила многих известных творческих людей», — отметил Мирошник.

По словам художника, Кунгуров не хотел расставаться с возлюбленной, а она его отвергла. Мирошник считает, что женщины не ценили певца, что сильно ранило артиста. Живописец вспомнил, как люди плакали на концертах Кунгурова, в то время как сам певец переживал из-за разбитого сердца. Мирошник заверил, что у Кунгурова не было проблем с запрещенными веществами, но ему не хватало человеческого тепла.

Певца Евгения Кунгурова не стало 8 апреля. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Церемония прощания с артистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее Ольга Бузова пофлиртовала с Дибровым, будучи подключенной к детектору лжи.

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