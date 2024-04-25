Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт, «умные» туалеты и кровать

Певец Филипп Киркоров в беседе с kp.ru похвастался «умным» интерьером своего нового особняка.

«Главный сюрприз был внутри кровати: она оказалась с трансформируемым основанием. Здесь есть даже функция массажа и режим невесомости. Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система «умного дома». Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются», — отметил Киркоров.

Он также приобрел два дизайнерских черепа от модного дома Philipp Plein, инкрустированных кристаллами от Swarovski, каждый из черепов оценивается в не менее чем 2 миллиона рублей. Также артист похвастался «умными» китайскими унитазами: по данным СМИ, артист приобрел туалеты золотого цвета. Артист также назвал основную причину спешного ремонта — звезда планирует оставить свою квартиру детям Алле-Виктории и Мартину.

«Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком», — резюмировал Киркоров.

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